قيمة صادرات النفط السعودية تتراجع 46.4% في يوليو

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الاثنين، عن انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية 46.4% على أساس سنوي في يوليو، وبمقدار 29.184 مليار ريال.

وسجلت الصادرات السلعية السعودية في شهر يوليو الماضي انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 37.6%، إذ بلغت قيمتها 51.138 مليار ريال، منخفضة 81.9 مليار ريال عن شهر يوليو 2019. وعزى التقرير ذلك إلى انخفاض الصادرات البترولية. في الوقت ذاته، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2020 بمقدار 7.648 مليار ريال.

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وسجلت الصادرات غير البترولية انخفاضا بنسبة 8.3% على أساس سنوي، وسجلت 17.424 مليار ريال. وسجلت الواردات في شهر يوليو انخفاضا نسبته 30.5% بمقدار 16.52 مليار ريال، لتصل قيمتها إلى 37.66 مليار ريال.

وبلغت قيمة صادرات السعودية إلى الصين 10.237 مليار ريال، مما يجعلها الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها اليابان وكوريا الجنوبية، بقيمة بلغت 4.8 مليار و4.55 مليار على التوالي. وكانت الهند والإمارات والولايات المتحدة وسنغافورة والبحرين ومصر وجنوب أفريقيا من بين أهم 10 دول تم التصدير إليها.

وبلغ مجموع صادرات السعودية إلى تلك الدول العشر 35.898 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 70.2% من إجمالي صادرات المملكة خلال الشهر.