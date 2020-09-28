باركيندو: توازن أسواق النفط بنهاية 2020

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس الأحد، إن من المتوقع أن تظل مخزونات النفط بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الربع الأول من 2021 فوق متوسطها في خمسة أعوام بهامش طفيف قبل تراجعها دون ذلك المستوى خلال باقي فترات العام.

ويعد مستوى مخزونات النفط باقتصادات الدول المتقدمة أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية معياراً رئيسياً في سياسة أوبك وحلفائها.

وقال باركيندو في اجتماع عن بعد لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين "التوازن المتوقع بين العرض والطلب سيفضي إلى بقاء المخزونات بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الربع الثالث من 2020 فوق أحدث متوسط في خمسة أعوام".

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وأضاف "لكن المخزونات ستتراجع بعد ذلك في الربع الرابع من 2020 لتبقى في حدود 123 مليون برميل فوق أحدث متوسط لخمسة أعوام".

إلى ذلك، دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك جميع المساهمين في قطاع الطاقة العالمي إلى تضافر الجهود لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أضعف الطلب على الوقود.

وقال نوفاك أيضا في مؤتمر عبر الانترنت لوزراء الطاقة بدول مجموعة العشرين، إن الطلب العالمي على النفط تراجع هذا العام بما يصل إلى 10% بسبب الأزمة التي دفعت الشركات لتقليص استثماراتها في الإنتاج 25 إلى 30%.

وأثنى الوزير أيضا على جهود منظمة أوبك ومجموعة أوبك+ لكبار المنتجين بقيادة روسيا لتحقيق الاستقرار في سوق الخام.

وقال نوفاك في معرض تعليقه على أضرار انتشار الفيروس "مهمتنا نحن قادة صناعة الطاقة هي إظهار الصلابة والتضامن في وجه تحديات مثل هذه".