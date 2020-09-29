أسعار النفط تهبط أكثر من 4%.. والخام الأميركي عند 38 دولاراً

تراجعت أسعار النفط أكثر من 4% إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، اليوم الثلاثاء، بفعل المخاوف حيال توقعات الطلب على الوقود، بينما تكابد أوروبا والولايات المتحدة تناميا في إصابات فيروس كورونا المستجد.

ويتوخى مستثمرو السلع الأولية والأسهم الحذر أيضا قبيل أول مناظرة في انتخابات الرئاسة الأميركية بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس الجمهوري دونالد ترمب.



ومن المتوقع أن يُظهر تقرير من معهد البترول الأميركي في وقت لاحق اليوم ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي.

موضوع يهمك نخفض إنتاج النفط الصخري الأميركي بشكل ملموس في الأشهر الماضية بفعل جائحة كورونا، لكن هناك تحدياً آخر يخشاه المنتجون، هو... النفط الصخري في خطر.. وهذا هو السبب الفيديوهات





وفي اليوم قبل الأخير له كعقد أقرب استحقاق، تراجع خام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 1.81 دولار بما يعادل 4.3% إلى 40.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 16:03 بتوقيت غرينتش.

ونزل عقد ديسمبر كانون الأول الأنشط 4.4% إلى 40.92 دولار.



وانخفض الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.99 دولار أو 4.9% ليسجل 38.61 دولار للبرميل.



توفي أكثر من مليون شخص في أنحاء العالم بمرض كوفيد-19، وفقا لإحصاء أجرته رويترز، بينما تواصل الجائحة الإضرار بالاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.



وقال كبير المحللين في أواندا كريج إيرلام، "تطورات كوفيد مبعث خطر كبير على أسعار الخام".