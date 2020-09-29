النفط يهبط قرب 42 دولاراً.. ومخاوف الطلب ترجح أمام التحفيز الأميركي

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء لتمحي مكاسب من الجلسة السابقة فيما رجحت كفة مخاوف الطلب المزمنة جراء جائحة كورونا أمام آمال ولدتها حزمة تحفيز أميركية جديدة يجد مشرعون صعوبة في الاتفاق عليها.

وأودى مرض كوفيد-19 بحياة أكثر من مليون نسمة في أنحاء العالم حتى اليوم الثلاثاء وفقا لإحصاء رويترز في حين تشهد حالات الإصابة والوفيات تزايدا في عدة دول.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتا ما يوازي 0.8% إلى 40.26 دولار للبرميل خلال تعاملات اليوم الثلاثاء.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر/كانون الأول الأكثر نشاطا 32 سنتا ما يعادل 0.8%، إلى 42.55 دولار للبرميل. وهبط عقد نوفمبر/تشرين الثاني الذي ينتهي غدا الأربعاء 27 سنتا إلى 42.16 دولار للبرميل.

وفي أغسطس/آب، سجل الخامان برنت والأميركي أعلى مستويات منذ أوائل مارس/آذار في ظل التفاؤل بشأن زيادة الطلب على الوقود والتزام صارم من منتجين كبار للنفط بتخفيضات الإنتاج التي تعهدوا بها، لكنهما انخفضا أكثر من ثلاثة دولارات منذ ذلك الحين بفعل مخاوف بشأن الطلب.

وسيبحث مستثمرون عن مؤشرات لنمو الطلب الأميركي من خلال بيانات معهد البترول الأميركي التي تصدر اليوم وإدارة معلومات الطاقة وتصدر غدا.

وتوقع خمسة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن تنمو مخزونات الخام الأميركي 1.4 مليون برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر/أيلول، في حين تنخفض مخزونات البنزين 1.6 مليون برميل ومخزونات نواتج التكرير وتشمل وقود الديزل ووقود الطائرات 800 ألف برميل.