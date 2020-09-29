الخليج العربي للنفط: استئناف الإنتاج بحقل السرير الليبي

قال رئيس شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الثلاثاء، إن حقل السرير النفطي الليبي قد استأنف الإنتاج، وذلك بعد أن رفعت قوات من شرق البلاد حصاراً ضربته لثمانية أشهر على منشآت الطاقة.



لكن رئيس الشركة محمد شتوان لم يذكر رقما لمستويات الإنتاج في السرير، الذي كان يضخ أكثر من 300 ألف برميل يوميا العام الماضي.

موضوع يهمك تفيد بيانات الشحن البحري على رفينيتيف أيكون أن الناقلة النفطية "مارلين شيكوكو" تتجه صوب مرسى الحريقة الليبي.كانت المؤسسة... ليبيا تستعد لتصدير النفط.. ناقلة تتجه لمرسى الحريقة طاقة

وكانت واشنطن، قد أعربت عن ارتياحها لاتفاق توصلت إليه الأطراف الليبية لعودة العمل في المنشآت النفطية.

ورحّبت السفارة الأميركية في ليبيا بتمكين مؤسسة النفط الليبية من استئناف عملها الذي وصفته بـ"الحيوي وغير السياسي".

وقالت إن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر أكد، في مراسلات مع السفير الأميركي، التزامه بإعادة فتح قطاع النفط "بالكامل في موعد أقصاه 12 سبتمبر/أيلول".