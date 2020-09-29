مصر.. تنظيم جديد لإنتاج الطاقة الشمسية يلقى اعتراضاً من الشركات

أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، ضوابط جديدة لتنظيم عمليات استخدام الطاقة المنتجة من مشروعات التوليد من الطاقة الشمسية، والتي تتضمن إلزام المنتجين بسداد مقابل الدمج مع الشبكة القومية للكهرباء، وهو ما لم يكن معمولاً به من قبل.

وأوضح القرار ضرورة ألا يتجاوز إجمالي القدرات المنفذة على الشبكة بنظام صافي القياس لأي شركة حاصلة على ترخيص إنتاج الطاقة عن 25 ميغاوات، ما يعني أنه حال استيفاء الشركة المرخصة تلك القدرات فإنها لا تستطيع تنفيذ مزيد من المشروعات.

موضوع يهمك قالت إي.دي.إف للطاقة المتجددة إنها شغلت طاقة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 130 ميجاوات في مصر، في الوقت الذي... EDF للطاقة تشغل 130 ميجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية بمصر شركات

وفي هذا السياق، أبدى العضو المنتدب لشركة كايرو سولار حاتم توفيق، في مقابلة مع "العربية"، اعتراضه على هذه الضوابط الجديدة متسائلا:" هل المطلوب تحقيق الاستراتيجية في الوصول إلى 42% طاقة متجددة في 2035؟ أم الهدف إقفال 370 شركة وخسارة 3 آلاف موظف عملهم إلى جانب 10 آلاف موظف غير مباشر؟ وكيف سنشجع المستثمرين بهذه الضوابط؟

ودعا توفيق إلى إلغاء الدمج مع الشبكة القومية للكهرباء، وهو ما يسمى "ضريبة الشمس".