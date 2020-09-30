ذراع "أدنوك" لتجارة النفط تبدأ تداول المشتقات

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الأربعاء، إن أدنوك التجارية، وهي واحدة من بين كيانين جديدين للتجارة تابعين لها، بدأت نشاطها في تداول المشتقات.



وقالت الشركة، في بيان، إنها أسست وحدتين تجاريتين هما أدنوك التجارية المملوكة بنسبة 100% لأدنوك والتي تركز على تجارة النفط الخام وأدنوك للتجارة العالمية، وهي مشروع مشترك مع إيني الإيطالية و"أو.إم.في" النمساوية والتي ستركز بشكل أساسي على تجارة وتداول المنتجات المكررة.

موضوع يهمك وقعت شركة أدنوك اتفاقيتين إطاريتين مع شركة مبادلة للاستثمار ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية لتوثيق التعاون وتعزيز القيمة... أدنوك توقع اتفاقيتين مع "مبادلة" و"الإمارات للطاقة النووية" شركات

وفي سياق منفصل، كان وزير دولة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، سلطان الجابر، قد أعلن يوم أمس اجتماعه مع وزير الطاقة ووزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيليين.

وأوضح في تغريدة على "تويتر"، أن الاجتماع يأتي في إطار بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة في أعقاب توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اتفقوا في اتصال هاتفي جرى في 23 أغسطس الماضي، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، حسب ما جاء في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".