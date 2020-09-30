هبوط مخزون الخام والمقطرات الأميركي.. ومخزون البنزين يرتفع

تراجعت مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، بينما زاد مخزون البنزين، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء.



ونزل مخزون الخام مليوني برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر أيلول إلى 492.4 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعه 1.6 مليون برميل.



وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.8 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب ما ورد في "رويترز".



وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 300 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، ونما معدل استغلال طاقة المصافي نقطة مئوية واحدة.



وارتفعت مخزونات البنزين الأميركية 683 ألف برميل إلى 228.2 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها 1.1 مليون برميل.



وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.2 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 172.8 مليون برميل، في حين كان من المتوقع انخفاضها 917 ألف برميل.



وهبط صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 536 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

