رغم العقوبات.. ناقلة إيرانية ثانية محملة بالوقود تصل فنزويلا

دخلت الناقلة الثانية من مجموعة من 3 ناقلات إيرانية المياه الفنزويلية، اليوم الأربعاء، لتنقل الوقود إلى البلد الذي تشتد حاجته إلى البنزين، والذي يعاني في ظل انهيار صناعته النفطية وعقوبات أميركية أصابت الواردات والصادرات بالشلل.



وتفيد بيانات تتبع الناقلات على رفينيتيف أيكون ومصادر أن السفينة "فورشين" التي ترفع العلم الإيراني قد دخلت مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة لفنزويلا في الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش، متخذة نفس مسار السفينة "فورست" التي رست بميناء البالتيو الفنزويلي يوم الاثنين لتفريغ حمولتها من الوقود، بحسب ما ورد في "رويترز".

موضوع يهمك عادت قضية تهريب النفط بين فنزويلا وإيران إلى الواجهة مجدداً بعدما أقر يحيى صفوي، مستشار الشؤون العسكرية للمرشد الإيراني،... ذهب أصفر مقابل أسود.. إيران وفنزويلا مجدداً باعتراف رسمي العرب و العالم





ومن المنتظر وصول السفينة الثالثة "فاكسون" في وقت لاحق هذا الأسبوع، متممة بذلك تسليم نحو 820 ألف برميل من البنزين الإيراني وأصناف الوقود الأخرى إلى شركة النفط الوطنية الفنزويلية، حسبما تفيده البيانات.



وعبرت السفن الثلاث المحيط الأطلسي دون أي مشاكل حتى الآن.



ولم ترد الشركة الفنزويلية ولا وزارة النفط على طلبات للتعليق.



وتخضع فنزويلا وإيران لعقوبات أميركية شلت صناعة النفط في البلدين، لكنهما عززتا تعاونهما هذا العام بزيادة التجارة الثنائية التي شملت حتى الآن النفط الخام والمكثفات ومكونات مصافي التكرير والذهب والمواد الغذائية.