روسيا ترفع إنتاج النفط إلى 9.93 مليون برميل يومياً

قال مصدران إن إنتاج روسيا من النفط والمكثفات ارتفع إلى 9.93 مليون برميل يومياً في سبتمبر مقابل 9.86 مليون برميل يوميا في أغسطس.

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في تصريحات سابقة، إن إنتاج بلاده النفطي سينخفض في أغسطس - ديسمبر بنحو 13.8% من المستويات المخططة في السابق. وتوقع انخفاض إنتاج بلاده النفطي 10% إلى 510 ملايين طن في 2020.

موضوع يهمك استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، إذ تلقت الدعم من تجدد الآمال إزاء تحفيز مالي أميركي لكن المخاوف بشأن زيادة الإصابات... ارتفاع طفيف لخام برنت إلى 42.32 دولار للبرميل طاقة

وصرح الشهر الماضي أن من "المهم للغاية" أن تستعيد روسيا وبقية منتجي النفط سريعاً حصتهم السوقية أو حتى يرفعوها فور تعافي الطلب على الخام.

وحول استثمارات روسيا في قطاع النفط قال نوفاك، إنها قد تنخفض 20% في 2020 من 1.4 تريليون روبل في 2019.

وأضاف وزير الطاقة الروسي: "سنراقب عن كثب وضع سوق النفط، وسنوازن إنتاج الخام مع تعافي الاقتصاد، وروسيا ستقترح أن تتحرك أوبك+ استجابة لتعافي الطلب العالمي".