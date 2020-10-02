استراتيجية مشتركة للطاقة تحت مظلة الإمارات وأميركا وإسرائيل

قال وزراء الطاقة في الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات في بيان، إن الدول الثلاث ستطور استراتيجية مشتركة لمزيد من التنسيق في مجال الطاقة، وتتطلع إلى إيجاد حلول لتحديات الطاقة التي يواجهها الفلسطينيون.

وأفاد البيان، الذي نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية، أن الدول الثلاث ستعمل معا على مجالات الطاقة المتجددة وفعالية الطاقة والنفط وموارد الغاز الطبيعي والتقنيات ذات الصلة وتقنيات تحلية المياه.

وصارت الإمارات والبحرين في سبتمبر أيلول أولى الدول العربية منذ ربع قرن التي تقيم علاقات رسمية مع إسرائيل بموجب معاهدتين أبرمتهما الولايات المتحدة.

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وقال البيان المشترك "سنسعى من أجل إيجاد حلول لتحديات الطاقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني من خلال تطوير موارد الطاقة والتقنيات والبنية التحتية ذات الصلة".

وأضاف أن الدول الثلاث ستنسق مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص من أجل الاستثمار في البحث والتطوير.

وكان وزيرا الطاقة الإسرائيلي والإماراتي قد ناقشا الشهر الماضي التعاون المشترك وفرص الاستثمار، بما في ذلك تصدير الغاز إلى أوروبا.