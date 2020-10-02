إضراب نفطي في النرويج يهدد إنتاج 6 حقول

قال اتحاد النفط والغاز النرويجي، اليوم الجمعة، إن تصاعد إضراب بين العاملين بقطاع النفط البحري في النرويج قد يؤثر على الإنتاج من 6 حقول تنتج ما إجماليه 330 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وتمثل الحقول الستة نحو 8% من إجمالي إنتاج البلاد من البترول.

وقال اتحاد ليدرنه العمالي، يوم الأربعاء، إنه سيصعد الإضراب اعتبارا من الرابع من أكتوبر تشرين الأول بعد أن أضرب عشرات العمال في حقل يوهان سفيردروب النفطي أكبر حقول أوروبا الغربية.

موضوع يهمك مُني الاقتصاد النرويجي بأعمق انكماش في تاريخه في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 6.3%، وذلك مقارنة مع الربع الأول،... النرويج.. أعمق انكماش اقتصادي في تاريخه بالربع الثاني اقتصاد

واصلت أسعار النفط خسائرها التي زادت عن 3%، اليوم الجمعة، بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه أُصيب بكوفيد-19، في ظل مخاوف قائمة بشأن الطلب.

ونزل خام برنت بفعل نبأ إصابة ترمب وتراجع 1.47 سنت أو ما يعادل 3.6% إلى 39.4 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:15 بتوقيت غرينتش. كما تراجع الخام الأميركي 1.40 دولار أو ما يعادل 3.6% إلى 37.32 دولار.

ويتجه الخام الأميركي صوب الانخفاض بنحو 6% هذا الأسبوع، بينما يمضي برنت على مسار التراجع بأكثر من 7%، في هبوط للأسبوع الثاني على التوالي للخامين القياسيين.