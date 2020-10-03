تفريغ شحنة من البنزين الإيراني صادرتها أميركا في نيويورك

أفادت بيانات تعقب السفن من رفينيتيف بأن واحدة من ناقلتين تحملان شحنات من البنزين الإيراني صادرتها الولايات المتحدة جرى تفريغها في نيويورك يوم الخميس الماضي، مما ينهي رحلة استمر ثلاثة أشهر.

وكانت وزارة العدل الأميركية صادرت في يوليو 1.1 مليون برميل من الوقود كانت على أربع ناقلات مملوكة ملكية خاصة متجهة إلى فنزويلا، وذلك في إطار جهود واشنطن لعرقلة التجارة بين البلدين الخاضعين لعقوبات، وذلك بحسب رويترز.

وأظهرت بيانات تعقب السفن أنه جرى تفريغ 557 ألف برميل من البنزين في نيويورك من الناقلة ميرسك بروجرس، التي ترفع علم سنغافورة، بعد تحميلها في سريلانكا في الرابع من يوليو. وامتنع متحدث باسم وزارة العدل الأميركية عن التعقيب.

وكانت ميرسك بروجرس من المقرر وصولها إلى هيوستون الشهر الماضي، لكنها غيرت مسارها. وترسو يوروفورس، وهي ناقلة ثانية تحمل بعضا من الوقود المصادَر، قبالة الساحل في تكساس منذ التاسع من سبتمبر .