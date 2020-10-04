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وصول آخر ناقلة نفط إيرانية إلى المياه الفنزويلية

المصدر: دبي - العربية.نت
ناقلة النفط فورتشن التي ترفع العلم الإيراني
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دخلت الناقلة الثالثة والأخيرة من ناقلات الوقود الإيرانية إلى المياه الفنزويلية، السبت، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وبحسب بيانات رفينتييف أيكون وهو موقع تحليل بيانات اقتصادي، فإن الناقلة (فاكسون) تحمل نحو 234 ألف برميل من الوقود تبحر في مياه شمال ولاية سوكري في شمال شرقي فنزويلا صباح اليوم بتوقيت فنزويلا، فيما أكدت البيانات أن السفينة الثانية (فورتشن) قد رست يوم أمس الجمعة في ميناء أمواي غرب فنزويلا.

هذا فيما تعهد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء الماضي، بتحسين إنتاج البنزين وتوزيعه على المناطق التي تعاني منها بلاده من نقص في الوقود، تزامناً مع دخول الناقلة الإيرانية النفطية الثانية إلى المياه الفنزويلية.

كلمات دالّة

#إيران, #فنزويلا, #نفط
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