75 % من الوظائف المفقودة بقطاع النفط قد لا تعود 

توقعت شركة ديلويت Deloitte أن حوالي 75% من الوظائف التي فقدها قطاع النفط والطاقة بسبب أزمة فيروس كورونا، لن يتم استردادها إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية.

موضوع يهمك قال مصدر نفطي ليبي لرويترز، اليوم الاثنين، إن إنتاج ليبيا النفطي زاد 20 ألف برميل يوميا عن مستواه في الأسبوع الماضي ليصل... مصدر: إنتاج ليبيا النفطي ارتفع إلى 290 ألف برميل يوميا طاقة

وتسببت جائحة فيروس كورونا في أكبر موجة تسريح للموظفين في قطاعات النفط والبتروكيماويات على الإطلاق، حيث خسر 170 ألف شخص وظائفهم ما بين شهري مارس وأغسطس.

وتوقعت الشركة أن يسترد القطاع نحو 30% من الوظائف التي تمت خسارتها بنهاية العام المقبل، إذا سجلت أسعار النفط متوسط 45 دولارا للبرميل، فيما ستنخفض هذه النسبة إلى 3% إذا استقرت الأسعار عند مستوى 35 دولارا للبرميل.