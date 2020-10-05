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رئيسة إثيوبيا: سد النهضة سيبدأ توليد الكهرباء خلال 12 شهرا

المصدر: أديس أبابا – رويترز
سد النهضة الإثيوبي
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قالت الرئيسة الإثيوبية، اليوم الاثنين، إن السد الكهرومائي الجديد العملاق الذي شيدته بلادها على النيل الأزرق سيبدأ توليد الكهرباء في غضون 12 شهرا.

وأفادت الرئيسة سهلورق زودي في كلمة أمام البرلمان "هذا العام سيكون العام الذي سيبدأ فيه سد النهضة الإثيوبي العظيم في توليد الكهرباء من توربينين اثنين."

وثمة خلافات بين إثيوبيا وكل من مصر والسودان بخصوص السد الذي تكلف 4 مليارات دولار، وتقول القاهرة إنه قد يهدد مصدرها الرئيسي للمياه.

وفي حين ترى إثيوبيا أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تراه مصر تهديداً حيوياً لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدراً لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعد الخلاف بشأن هذا الملف مع مواصلة إثيوبيا أعمالها وملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

كلمات دالّة

#إثيوبيا, #سد النهضة, #مصر, #السودان
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