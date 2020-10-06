أرامكو ترفع أسعار بيع النفط إلى آسيا لشهر نوفمبر

قالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها رفعت أسعار البيع الرسمية لشحنات نوفمبر تشرين الثاني المتجهة إلى آسيا من خامها العربي الخفيف 0.10 دولار للبرميل، لتبيعه بما يقل 0.40 دولار للبرميل عن متوسط عُمان/دبي.

وكان من المتوقع أن تبقي أرامكو أسعار نوفمبر تشرين الثاني دون تغير يذكر للمشترين الآسيويين تمشيا مع أسعار الشرق الأوسط القياسية، بحسب مسح أجرته رويترز.

موضوع يهمك أعلنت أرامكو السعودية ومعهد اقتصاديات الطاقة الياباني (IEEJ)، بالشراكة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، نجاح... أرامكو وسابك تصدران أول شحنة من الأمونيا الزرقاء في العالم شركات

وحددت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم دولارين للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال، وإلى الولايات المتحدة عند 1.05 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، وكلا المستويين دون تغيير عن أكتوبر تشرين الأول.

وأعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تثبيت تصنيف شركة أرامكو السعودية عند “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة في بيان، إنها قيمت الملف الائتماني المستقل لأرامكو السعودية عند مستوى aa+.

وأضافت أن ملف أعمال الشركة يتميز بإنتاج واسع النطاق واحتياطيات ضخمة وتكاليف إنتاج متدنية وتوسع في المصب والبتروكيماويات.

وذكرت الوكالة أن الافتراضات التي اعتمدتها في التقييم تضمنت سعر خام برنت 2020 عند 41 دولارا للبرميل و2021 عند 45 دولارا للبرميل، و2022 عند 50 دولارا للبرميل، و2023 وما بعد عند 53 دولارا للبرميل.