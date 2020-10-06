 إنتاج النفط الأميركي يتراجع 800 ألف برميل يومياً في 2020

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيتراجع 800 ألف برميل يوميا هذا العام إلى 11.45 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون انخفاضا أقل من تقديرها الشهر السابق الذي كان لهبوط قدره 870 ألف برميل يوميا.

يأتي ذلك في الوقت الذي خفضت فيه توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 280 ألف برميل يوميا إلى 6.25 مليون برميل يوميا. وقلصت الإدارة في توقعها الشهري تقديرها لنمو الطلب في 2020 بواقع 300 ألف برميل يوميا إلى 8.62 مليون برميل يوميا.

وتشير تقديرات الإدارة إلى ارتفاع الإنتاج إلى 11.2 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول، وقالت إنها تتوقع تراجع الإنتاج عموما إلى 11 مليون برميل يوميا في المتوسط في الربع الثاني من 2021 لأن أنشطة الحفر الجديدة لن تدر إنتاجا يكفي لتعويض تراجعات الآبار القائمة.

وتتوقع الإدارة أن يبلغ متوسط الاستهلاك العالمي للبترول وأصناف الوقود السائل 92.8 مليون برميل يوميا على مدى 2020 بأكمله، منخفضا 8.6 مليون برميل يوميا عن 2019، ثم زيادته 6.3 مليون برميل يوميا في 2021.

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وتتوقع كذلك أن يتراجع استهلاك الولايات المتحدة 2.31 مليون برميل يوميا إلى 18.23 مليون برميل يوميا في 2020، بانخفاض طفيف عن توقعها السابق الذي كان لتراجع قدره 2.12 مليون برميل يوميا.

وبالنسبة للعام 2021، من المتوقع أن يزيد الطلب الأميركي 1.74 مليون برميل يوميا إلى 19.97 مليون برميل يوميا مقارنة مع توقع سابق لزيادة 1.64 مليون برميل يوميا.

ومن المتوقع أن يتراجع إنتاج الولايات المتحدة من الخام 360 ألف برميل يوميا إلى 11.09 مليون برميل يوميا في 2021، بينما كان التقدير السابق أن ينخفض 300 ألف برميل يوميا.