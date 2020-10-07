تعثر محادثات التحفيز الأميركي وزيادة المخزونات يهبطان بالنفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعدما قوّض الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الآمال بشأن رابع حزمة تحفيز لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى زيادة تفوق المتوقع في مخزونات الخام الأميركية.



وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 42 سنتاً أو 1% إلى 40.25 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً أو 0.7% إلى 42.35 دولار للبرميل.

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وأنهى الرئيس ترمب، الذي لا يزال يعالج من مرض كوفيد-19، أمس الثلاثاء محادثات مع الديمقراطيين بشأن حزمة مساعدات اقتصادية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قبل أسابيع قليلة عن موعد انتخابات الرئاسة.



كما واجهت الأسعار ضغوطاً بفعل بيانات من معهد البترول الأميركي كشفت زيادة مخزونات الخام الأميركية 951 ألف برميل في الأسبوع الماضي.



لكن القيود المطبقة على الإمدادات حدت من الخسائر.



على جانب آخر، أمنت شركات الطاقة منصات إنتاج النفط البحرية وأجلت العاملين أمس الثلاثاء مع اجتياح الإعصار دلتا لمنطقة إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك.



وتسببت العاصفة في توقف 29.2% من إنتاج النفط البحري في الخليج، ما يشكل 17% من إجمالي إنتاج الخام الأميركي.