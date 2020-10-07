مصر تثبت أسعار بيع المنتجات البترولية لنهاية 2020

قالت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء، إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت تثبيت أسعار بيع منتجات البنزين بأصنافه الثلاثة في السوق المحلية على مدى الربع الأخير من العام.

وثبتت وزارة البترول الأسعار عند 8.50 جنيه للتر البنزين 95 أوكتان و7.50 جنيه للتر البنزين 92 و6.75 جنيه للتر السولار.

موضوع يهمك قال مسؤول بوزارة البترول المصرية لرويترز، اليوم الأحد، إن دعم المواد البترولية هبط بنحو 65% على أساس سنوي إلى نحو 21... مصر: دعم الوقود يتراجع 65% إلى 21 مليار جنيه اقتصاد

وأضافت الوزارة في بيان "لم يتم تخفيض الأسعار في الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعة في الأسعار خلال الربع الحالي".

وكانت وزارة البترول خفضت أسعار بيع المنتجات البترولية في أبريل نيسان وبواقع 25 قرشا لشتى فئات الأوكتان، مخالفة توقعات المحللين حينها التي كانت تشير إلى تقليصات أكبر وسط انهيار حاد لأسعار النفط العالمية.

تجتمع لجنة التسعير كل ثلاثة أشهر وتأخذ في الاعتبار أسعار الطاقة العالمية وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار ضمن عوامل أخرى.