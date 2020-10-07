أرامكو ترفع أسعار بيع النفط إلى آسيا لشهر نوفمبر

قالت شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية يوم أمس الثلاثاء إنها رفعت أسعار البيع الرسمية لشحنات نوفمبر تشرين الثاني المتجهة إلى آسيا من خامها العربي الخفيف 0.10 دولار للبرميل، لتبيعه بما يقل 0.40 دولار للبرميل عن متوسط عُمان/دبي.



وكان من المتوقع أن تبقي أرامكو أسعار نوفمبر دون تغير يذكر للمشترين الآسيويين، تمشيا مع أسعار الشرق الأوسط القياسية، بحسب مسح أجرته رويترز.



وحددت الشركة سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غربي أوروبا بخصم دولارين للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال وإلى الولايات المتحدة عند 1.05 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، وكلا المستويين دون تغيير عن أكتوبر تشرين الأول.

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وأغلقت أسعار النفط مرتفعة أكثر من 3% يوم أمس الثلاثاء، مدعومة بتعطيلات معروض متوقعة بفعل إعصار يقترب من خليج المكسيك وإضراب لعمال النفط في النرويج.



لكن السوق انخفضت في معاملات ما بعد التسوية عقب قول الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إنه أمر إدارته بعدم التفاوض على حزمة تحفيز إلى ما بعد انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.36 دولار بما يعادل 3.29% يتحدد سعر التسوية عند 42.65 دولار للبرميل. وأغلق الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعا 1.45 دولار أو 3.7% عند 40.67 دولار.



غير أن برنت هبط إلى 42.19 دولار بعد الإقفال في حين نزل الخام الأميركي إلى 40.13 دولار للبرميل.