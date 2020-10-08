أوبك: الطلب على النفط سيبلغ الذروة في هذه الفترة

قالت أوبك اليوم الخميس إن الطلب العالمي على النفط سيبلغ الذروة في أواخر العقد القادم، وقد يبدأ في التراجع بحلول ذلك الوقت، في تحول كبير لمنظمة المنتجين تعكس التأثير المستمر لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد وعادات المستهلكين.

ومن المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط الذروة خلال النصف الثاني من فترة التوقعات بين 2019-2045.

وتوقعت بدء انخفاض الطلب العالمي على النفط في الفترة بين 2030-2039 في إطار تصور لتسارع السياسات والتكنولوجيا.

ويأتي التنبؤ الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الوارد في توقعات النفط العالمي 2020 للمنظمة، في ظل تنامي عدد من التوقعات الأخرى بأن الجائحة ربما تمثل نقطة تحول لذروة الطلب على النفط.

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وقالت أوبك إن استخدام النفط سيرتفع إلى 107.2 مليون برميل يوميا في 2030 من 90.7 مليون برميل يوميا في 2020، بانخفاض 1.1 مليون برميل يوميا عن توقعاتها لعام 2030 الصادرة العام الماضي وبما يقل عشرة ملايين برميل يوميا عن توقعها في عام 2007 للطلب في 2030.

وأشارت توقعات أوبك للنفط إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى 99.8 مليون ب/ي في 2022، ليفوق مستوى 2019.

بينما قالت إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع إلى 102.6 مليون ب/ي بحلول 2024، ما يقل عن توقعات العام الماضي البالغة 104.8 مليون ب/ي.