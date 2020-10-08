منتجو النفط الأميركيون يعتقدون أن إنتاج نفط بلادهم بلغ ذروته

سوق النفط ليست في أحسن أحوالها، لكن النظرة المستقبلية للقطاع ليست واحدة في جميع الدول المنتجة.

ففي الولايات المتحدة مثلا، يعتقد ثلثا المسؤولين التنفيذيين أن إنتاج النفط في البلاد اجتاز نقطة الذروة، وفق استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس.

والاستطلاع الذي شاركت فيه 166 شركة طاقة أميركية، وشمل تكساس وأجزاء واسعة من نيو مكسيكو ولويزيانا، أظهر أن 74% من التنفيذيين يتوقعون دورا أكبر لمنظمة أوبك في تحديد أسعار النفط مستقبلا.

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وعلى الرغم من أن المسح أظهر استقرار أنشطة الأعمال نوعا ما في الربع الثالث، بعد انكماش حاد في الربع الثاني، إلا أن إجابات المشاركين عكست اضطراب الصناعة في ظل ضعف الطلب وانخفاض الأسعار، ومناخ الاستثمار الصعب، وعدم اليقين السياسي.

ويتوقع التنفيذيون في شركات الطاقة الأميركية أن يصل معدل سعر خام غرب تكساس إلى 43.27 دولار للبرميل بنهاية العام، ارتفاعا من 42.11 دولار في مسح الربع الثاني.

وتوقعوا وصول سعر الغاز الطبيعي في Henry Hub إلى 2.55 دولار للمليون وحدة حرارية بنهاية العام، ارتفاعا من 2.15 دولار في الاستطلاع السابق.

ومؤشر نشاط الأعمال في شركات النفط والغاز الأميركية ارتفع 59.5 نقطة في الربع الثالث، لكنه ظل عند سالب 6.6 نقطة.

وكذلك فإن مؤشر احتياطي دالاس لإنتاج النفط تعافى في الربع الثاني بنحو 47.2 نقطة، إلى سالب 15.4 نقطة.

وبالإجابة عن السؤال حول سعر النفط الكافي لإنعاش عمليات الحفر، أجاب 43% من التنفيذيين بأن خام غرب تكساس يجب أن يتراوح بين 51 و55 دولارا للبرميل، قبل أن يعود عدد الحفارات النشطة للارتفاع.

فيما رأى 29% أن ذلك يمكن أن يحدث فقط إذا وصلت الأسعار إلى ما بين 56 و60 دولارا. ولتسجيل زيادة حادة في استكمال الآبار غير المكتملة، رأى 36% أن ذلك يتطلب أسعار خام غرب تكساس إلى ما بين 46 و50 دولارا.

وذكر التنفيذيون عوامل عدة تثير قلقهم، أبرزها جائحة كورونا والانتخابات الرئاسية الأميركية، والتحوّل في قطاع الطاقة بعيدا عن الوقود الأحفوري.