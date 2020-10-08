أمين عام أوبك: الأسوأ لسوق النفط انتهى

قال محمد باركيندو، أمين عام أوبك، اليوم الخميس، إن الأسوأ لسوق النفط انتهى، عقب انهيار الأسعار والطلب هذا العام، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت أوبك اليوم الخميس إن الطلب العالمي على النفط سيبلغ الذروة في أواخر العقد القادم، وقد يبدأ في التراجع بحلول ذلك الوقت، في تحول كبير لمنظمة المنتجين تعكس التأثير المستمر لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد وعادات المستهلكين.

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ومن المتوقع أن يبلغ الطلب العالمي على النفط الذروة خلال النصف الثاني من فترة التوقعات بين 2019-2045.

وتوقعت بدء انخفاض الطلب العالمي على النفط في الفترة بين 2030-2039 في إطار تصور لتسارع السياسات والتكنولوجيا.

ويأتي التنبؤ الصادر عن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الوارد في توقعات النفط العالمي 2020 للمنظمة، في ظل تنامي عدد من التوقعات الأخرى بأن الجائحة ربما تمثل نقطة تحول لذروة الطلب على النفط.