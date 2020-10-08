النرويج.. إضراب قطاع النفط سيؤثر على 966 ألف برميل يوميا

قال اتحاد النفط والغاز النرويجي، اليوم الخميس، إن التوقف الراهن في الإنتاج بسبب الإضراب المستمر في قطاع النفط والغاز سيزيد إلى 966 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا بحلول 14 أكتوبر تشرين الأول، ما لم يتم التوصل لحل للأزمة في الوقت الحالي.

وبحلول الساعة 06:49 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو ما يعادل 0.68% إلى 40.22 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 1.8% أمس الأربعاء.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتا أو ما يعادل 0.74% إلى 42.30 دولار للبرميل بعد أن انخفضت 1.6% أمس الأربعاء.

وعلى جانب الطلب، تبددت الآمال في ارتفاع آخر للطلب الأميركي على الوقود إذ أكد مسؤولون في البيت الأبيض أمس الأربعاء أن مفاوضات التحفيز متوقفة بعد يوم من تعليق الرئيس الأميركي دونالد ترمب محادثات بشأن حزمة واسعة النطاق للتخفيف من تداعيات كورونا.



وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي لتبلغ أدنى مستوياتها منذ نوفمبر تشرين الثاني، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير. لكن إمدادات النفط الخام زادت 501 ألف برميل إذ ارتفع الإنتاج والواردات.