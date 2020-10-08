برنت يتخطى 43 دولاراً بسبب الإمدادات والتحفيز الأميركي

ارتفع النفط اليوم الخميس لأكثر من 43 دولارا للبرميل، مدعوما بتعطل للإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة وتراجعات محتملة أخرى للإمدادات من النرويج، إلى جانب آمال في بعض المساعدات الأميركية المرتبطة بفيروس كورونا.

ومع توقعات بأن تزيد شدة الإعصار دلتا إلى عاصفة من الفئة الثالثة، جرى إجلاء عمال النفط والغاز من منشآت الإنتاج البحرية بالخليج الأميركي. وتعطل ما يقرب من 1.5 مليون برميل من الإنتاج اليومي.

موضوع يهمك توقعت شركة أرامكو السعودية في بيان لوكالة رويترز، استمرار الطلب على النفط.وقالت الوكالة "نحن نتوقع أن يستمر نمو الطلب... "أرامكو": تتوقع استمرار الطلب على النفط في الأجل البعيد شركات

وبحلول الساعة 1338 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 1.16 دولار، بما يعادل 2.8% إلى 43.15 دولار للبرميل بعد أن انخفض 1.6% أمس الأربعاء. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.12 دولار، أو 2.8%، إلى 41.07 دولار للبرميل، بعد أن نزلت 1.8% أمس.

وقال بيورنار تونهاوجن من ريستاد إنرجي "السوق ترحب بالانخفاضات في الإنتاج، إذ ينتج العالم الآن نفطا أكثر مما يمكنه استهلاكه. "الدعم الذي تتلقاه الأسعار اليوم غير مرشح للاستمرار نظرا لأن أغلبه راجع إلى الطقس وإضراب عمالي".

وتدعم النفط أيضا باحتمالات مزيد من التوقف في الإنتاج ببحر الشمال بسبب إضراب للعمال. سيتعين إغلاق حقل يوهان سفيردروب الرئيسي إذا لم ينته الإضراب بحلول 14 أكتوبر.

يأتي الفاقد في الإنتاج في مواجهة مخاوف بشأن الطلب وزيادة وتيرة الإصابات بفيروس كورونا وتنامي مخزونات الخام الأميركية. كما دعم السوق أيضا تجدد التفاؤل حيال بعض المساعدات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.