طلب الهند على الوقود في سبتمبر يسجل أول زيادة شهرية منذ يونيو

أفادت بيانات حكومية، الجمعة، بأن طلب الهند على الوقود زاد في سبتمبر للمرة الأولى منذ يونيو، إذ دعم تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا النشاط الاقتصادي وحركة السفر، لكن الاستهلاك لا يزال أضعف منه قبل عام.

وارتفع استهلاك الوقود المكرر، وهو مؤشر على طلب النفط، 7.2% في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق إلى 15.47 مليون طن، وهي الزيادة الشهرية الأولى منذ يونيو حزيران عندما ارتفع الطلب إلى 16.09 مليون طن.

لكن بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي بوزارة البترول والغاز الطبيعي أظهرت الطلب متراجعا بـ 4.4% عن نفس الفترة قبل عام، مسجلة سابع انخفاض سنوي لها على التوالي.

وكان الطلب في أغسطس عند أضعف مستوياته منذ أبريل، إذ تأثر بتقوض النشاط الاقتصادي وحركة النقل بسبب القيود.