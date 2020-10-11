نفط الكويت تطلب توريد أنابيب حفر بـ 1.6 مليار دولار

كشف مصدر نفطي مسؤول عن أن شركة نفط الكويت طلبت توريد أنابيب حفر بقيمة 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار)، وذلك عبر طرح مناقصة عامة مفتوحة مؤخراً.

وقال المصدر إن "نفط الكويت" قامت بتجزئة المناقصة إلى 7 مجموعات، نظراً لضخامة العقد وعمليات التوريد.

وأشارت إلى أن الأنابيب سوف تستخدم في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في مختلف المناطق بالكويت.

وذكر أن العقد يشمل توريد الأنابيب المعدن والبلاستيك ومستلزماتها من أنظمة الضغط والتحكم اليدوى والآلي، مضيفاً أن نفط الكويت ستوقع العقود قريبا مع عدد من الشركات المحلية والعالمية، وفقا لجريدة الأنباء.