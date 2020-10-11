عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق طاقة

نفط الكويت تطلب توريد أنابيب حفر بـ 1.6 مليار دولار

المصدر: دبي - العربية.نت
نفط الكويت تطلب توريد أنابيب حفر بـ 1.6 مليار دولار
رابط مختصر

كشف مصدر نفطي مسؤول عن أن شركة نفط الكويت طلبت توريد أنابيب حفر بقيمة 500 مليون دينار (1.6 مليار دولار)، وذلك عبر طرح مناقصة عامة مفتوحة مؤخراً.

وقال المصدر إن "نفط الكويت" قامت بتجزئة المناقصة إلى 7 مجموعات، نظراً لضخامة العقد وعمليات التوريد.

وأشارت إلى أن الأنابيب سوف تستخدم في عمليات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز في مختلف المناطق بالكويت.

وذكر أن العقد يشمل توريد الأنابيب المعدن والبلاستيك ومستلزماتها من أنظمة الضغط والتحكم اليدوى والآلي، مضيفاً أن نفط الكويت ستوقع العقود قريبا مع عدد من الشركات المحلية والعالمية، وفقا لجريدة الأنباء.

كلمات دالّة

#نفط_الكويت, #أنابيب, #حفر
إقرأ أيضاً وزير الطاقة: السعودية تقود الجهود لمستقبل الطاقة الخضراء  وزير الطاقة: السعودية تقود الجهود لمستقبل الطاقة الخضراء  04:48 GMT
إقرأ أيضاً العراق يتوقع سعر النفط عند 45 دولارا في الربع الأول 2021 العراق يتوقع سعر النفط عند 45 دولارا في الربع الأول 2021 07:27 GMT

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر