إنتاج النفط الليبي يصل إلى 600 ألف برميل يوميا خلال 10 أيام

بدأت ليبيا في اتخاذ خطوات لزيادة إنتاجها الحالي من النفط، إذ تستعد حالياً لافتتاح أكبر حقولها، وهو ما قد يمثل أزمة جديدة في سوق النفط الذي مازال يعاني من زيادة في المعروض.

ورفعت مؤسسة النفط الليبية حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة النفطي، تمهيداً لاستئناف الإنتاج منه.

وسوف يضخ الحقل نحو 40 ألف برميل يومياً بصورة أولية، قبل أن يصل إلى طاقته القصوى البالغة 300 ألف برميل يومياً في 10 أيام، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام غربية عن مصادر مطلعة.

موضوع يهمك اخترق مؤشر سوق الأسهم السعودية في تعاملات، اليوم الأحد، مستوى 8500 نقطة، لأول مرة منذ أغسطس 2019، مع تحقيق مكاسب فاقت... مؤشر سوق السعودية يخترق أعلى مستوى منذ أغسطس 2019 قصص خاصة

وعند الوصول إلى هذه الطاقة القصوى، سيصل إنتاج النفط الليبي إلى 600 ألف برميل يومياً، وفقاً للمصادر. وقال مصدر آخر إن إجمالي إنتاج النفط الليبي سيصل إلى 355 ألف برميل يوميا غدا الاثنين.

كانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، قد أعلنت في 19 سبتمبر الماضي استئناف الإنتاج والصادرات البترولية في بعض الموانئ والحقول النفطية بعد انتفاء حالة القوة القاهرة.

وأكدت المؤسسة أنها ستعمل بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة.

وقالت المؤسسة إن المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية هي مسائل سياسية خارج اختصاصها.

وإلى ذلك، قال جعفر

الطائي العضو المنتدب لشركة منار للطاقة إن هناك أزمة في الطلب مازالت تهدد أسعار النفط، فالعوامل السلبية مازالت أكثر من العوامل الإيجابية.

وأشار إلى أن بعض الأعضاء في منظمة أوبك لديهم ظروف اقتصادية صعبة، مثل العراق وليبيا تجبرهم على عدم الالتزام بسقف محدد للإنتاج.

وأوضح أن المخاطر المتعلقة بالمخزونات النفطية ليست عالية، خاصة في ظل تعطل الإمدادات من النرويج، بجانب إنتاج النفط الليبي الأقل من المتوقع.