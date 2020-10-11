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مؤسسة النفط الليبية ترفع حالة القوة القاهرة بحقل الشرارة

المصدر: القاهرة - رويترز
حقل الشرارة
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قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إنها سترفع حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي من اليوم الأحد.

أوضحت المؤسسة في بيان أنها أصدرت تعليماتها إلى مُشغل الحقل شركة أكاكاوس لمباشرة ترتيبات الإنتاج، مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات.

كانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، قد أعلنت في 19 سبتمبر الماضي استئناف الإنتاج والصادرات البترولية في بعض الموانئ والحقول النفطية بعد انتفاء حالة القوة القاهرة.

وأكدت المؤسسة أنها ستعمل بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة.

وقالت المؤسسة إن المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية هي مسائل سياسية خارج اختصاصها.

كلمات دالّة

#ليبيا, #مؤسسة النفط الليبية, #حقل الشرارة, #النفط الليبي
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