النفط ينخفض 1% مع استئناف شركات أميركية الإنتاج

انخفضت أسعار النفط 1% للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الاثنين، مع شروع منتجين أميركيين في استئناف العمل بعد الإعصار دلتا وانتهاء إضراب للعمال أثر على الإنتاج في النرويج.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 41 سنتا إلى 42.44 دولار للبرميل وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر تشرين الثاني 42 سنتا إلى 40.18 دولار.

موضوع يهمك بدأت ليبيا في اتخاذ خطوات لزيادة إنتاجها الحالي من النفط، إذ تستعد حالياً لافتتاح أكبر حقولها، وهو ما قد يمثل أزمة جديدة... إنتاج النفط الليبي يصل إلى 600 ألف برميل يوميا خلال 10 أيام طاقة

وكسب العقدان لشهر أقرب استحقاق أكثر من 9% الأسبوع الماضي وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ يونيو حزيران، ولكنهما انخفضا يوم الجمعة بعد توصل شركات نفط نرويجية لاتفاق مع مسؤولين بنقابة عمال أنهي إضرابا هدد بخفض إنتاج البلد من النفط والغاز بما يقتربمن 25%.

ووجه الإعصار دلتا أكبر ضربة لإنتاج الطاقة من خليج المكسيك في الولايات المتحدة في 15 عاما ولكن العمال بدأوا في العودة لمنصات الإنتاج أمس وتعمل توتال على إعادة تشغيل مصفاة بورت آرثر في تكساس وطاقتها 225 ألفا و500 برميل.

ورغم تأثير الإعصار، فإن أسعار النفط قرب 40 دولارا للبرميل في الأشهر القليلة الماضية شجعت شركات طاقة أميركية على إضافة حفارات نفط وغاز طبيعي للأسبوع الرابع على التوالي حسب بيانات من بيكر هيوز.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج ليبيا وهي عضو في منظمة أوبك إلى 355 ألف برميل يوميا اليوم بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة أمس الأحد.