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بي بي تبدأ إنتاج الغاز بحقل في عمان بطاقة 1.5 مليار قدم يوميا

المصدر: لندن - رويترز
شعار شركة بي بي البريطانية
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قالت شركة بي بي البريطانية، اليوم الاثنين، في بيان إن الشركة وشركاءها بدأوا الإنتاج من الرقعة 61 بحقل غزير للغاز الطبيعي في سلطنة عمان، بما يسبق خططا أولية بعدة أشهر.

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قال مصدران مطلعان، اليوم الأربعاء، إن حكومة سلطنة عمان وقعت على قرض مؤقت مدته عام بقيمة ملياري دولار مع مجموعة من البنوك...

مصدران: سلطنة عمان تدبر قرضاً مؤقتاً بملياري دولار مصدران: سلطنة عمان تدبر قرضاً مؤقتاً بملياري دولار بنوك وتمويل

وبدأ إنتاج المرحلة الأولى من تطوير الرقعة 61، خزان، في سبتمبر أيلول 2017. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية من الرقعة إلى 1.5 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز وما يزيد عن 65 ألف برميل يوميا من المكثفات المصاحبة.

وتملك بي.بي 60% من مشروع الرقعة 61، وتملك شركة عمانية وطنية للنفط والغاز 30% وتملك بتروناس عشرة بالمئة.

كلمات دالّة

#بي_بي, #سلطنة_عمان, #حقل, #غاز
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