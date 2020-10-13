الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية: النفط تجاوز الأسوأ

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء إن سوق النفط "تجاوزت المرحلة الأسوأ" في ضوء تعافي الطلب العالمي على الخام الذي يبلغ 90 مليون برميل يوميا حاليا.

أضاف الناصر أن الطلب النفطي في الصين كاد يعود إلى مستويات ما قبل كوفيد-19.

وقدر الناصر، الطلب النفطي حاليا بنحو 90 مليون برميل يوميا مع عودة الصين إلى مستويات ما قبل كوفيد-19.

الناصر قال إن الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال جزء من خطط أرامكو للمدى المتوسط إلى الطويل.

موضوع يهمك قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز إن شركة أرامكو السعودية تجري محادثات مع بلاك روك ومستثمرين آخرين بخصوص صفقة خط أنابيب... رويترز: أرامكو في محادثات صفقة خط أنابيب بأكثر من 10 مليارات دولار شركات

وتوقعت شركة أرامكو السعودية، يوم الخميس الماضي، في بيان لوكالة رويترز، استمرار الطلب على النفط.

وقالت: "نحن نتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط في الأجل البعيد تدفعه الزيادات السكانية والنمو الاقتصادي".

وأشارت إلى أن الزيادة السكانية ستدعم أنواع الوقود والمواد البتروكيماوية. نمو الطلب والتكهن بذروة وشيكة في الطلب على النفط لا يتفق ببساطة مع واقع استهلاك النفط".

وقالت: "أولوياتنا هي الحفاظ على كثافتنا الكربونية المنخفضة وكلفة الإنتاج المنخفضة وفي الوقت نفسه تسليم إمدادات الطاقة التي يحتاجها العالم".