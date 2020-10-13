أوبك تقلص مجدداً توقعاتها للطلب على النفط في 2021

قالت أوبك، اليوم الثلاثاء، إن وتيرة انتعاش الطلب العالمي على النفط ستكون أكثر بطئا في 2021 مما كان يُعتقد سابقا في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يضاف إلى العوامل المعاكسة التي تواجهها المنظمة وحلفاؤها في سبيل تحقيق التوازن بالسوق.

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وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب سيرتفع 6.54 مليون برميل يوميا في العام المقبل إلى 96.84 مليون برميل يوميا. وتقل الزيادة المتوقعة بمقدار 80 ألف برميل عما كان متوقعاً قبل شهر.

وقال محمد باركيندو، أمين عام أوبك، الخميس الماضي، إن الأسوأ لسوق النفط انتهى، عقب انهيار الأسعار والطلب هذا العام، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت أوبك، اليوم الخميس، إن الطلب العالمي على النفط سيبلغ الذروة في أواخر العقد القادم، وقد يبدأ في التراجع بحلول ذلك الوقت، في تحول كبير لمنظمة المنتجين تعكس التأثير المستمر لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد وعادات المستهلكين.