الإمارات: أوبك+ تعتزم تخفيف تخفيضات النفط اعتبارا من يناير

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، إن أوبك+ تعتزم التحرك صوب تخفيف تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من يناير كانون الثاني العام المقبل كما هو مخطط لها.

موضوع يهمك الدكتور يوسف الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لندن، يتوقع أن تلجأ الدول الأعضاء في أوبك بلس إلى تمديد اتفاق... IEA: الطلب سيعود لمستويات ما قبل كورونا في عام 2030 أسواق الخليج

وأضاف في منتدى معلومات الطاقة "نحن في أوبك+ وضعنا خطة وتلك الخطة... بدأت بتخفيض ما يقرب من عشرة ملايين أو 9.7 مليون برميل (يوميا). جرى تخفيض هذه الكمية، وسيتم تقليصها مرة أخرى في نهاية هذا العام بينما نتجه نحو عام 2021 ".

وتابع "نعتقد أن هذا هو الحجم المحسوب لتلبية الطلب العائد".