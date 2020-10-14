نوفاك: أوبك+ ملتزمة بخطط تخفيف تخفيضات الإنتاج

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن مجموعة أوبك+ ستبدأ تخفيف تخفيضات الإنتاج كما هو مخطط له رغم تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم.



وكتب نوفاك في مقال بمجلة خاصة بالوزارة "رغم بدء الموجة الثانية من الجائحة. نحن كرفاق معا، سنواصل النظر للوضع بتفاؤل ونعتقد أننا سنتمكن من زيادة الإنتاج تدريجيا".

موضوع يهمك قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن التعاون الروسي مع السعودية أثبت فعاليته في السابق لتحقيق استقرار في أسواق النفط... الكرملين: التعاون السعودي الروسي ساهم باستقرار أسواق النفط طاقة





وتخطط أوبك+ لتقليص تخفيضات الإنتاج بداية من أول يناير كانون الثاني. وتخفض المجموعة حاليا الإنتاج بواقع 7.7 مليون برميل يوميا للمساهمة في تحقيق توازن في السوق ودعم الأسعار وخفض المخزونات.

إلى ذلك، قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن التعاون الروسي مع السعودية أثبت فعاليته في السابق لتحقيق استقرار في أسواق النفط العالمية.



وتأتي التعليقات التي أدلى بها المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين بعد يوم من إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا خلالها تعاون البلدين لا سيما ضمن صيغة أوبك+، بحسب ما ورد في "رويترز".

وتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء جراء مخاوف من أن استمرار هبوط الطلب على الوقود في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم، قد يعرقل النمو الاقتصادي.

وذكر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس، أن الطلب على النفط في 2021 سيرتفع بواقع 6.54 مليون برميل يوميا إلى 96.84 مليون برميل يوميا، أقل بواقع 800 ألف برميل عن التوقعات قبل شهر، نتيجة الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 17 سنتا ما يعادل 0.4% إلى 42.28 دولار، بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا ما يوازي 0.5% إلى 40.02 دولار.