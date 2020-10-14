الكرملين: التعاون السعودي الروسي ساهم باستقرار أسواق النفط

قال الكرملين، اليوم الأربعاء، إن التعاون الروسي مع السعودية أثبت فعاليته في السابق لتحقيق استقرار في أسواق النفط العالمية.

وتأتي التعليقات التي أدلى بها المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين بعد يوم من إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا خلالها تعاون البلدين لا سيما ضمن صيغة أوبك+، بحسب ما ورد في "رويترز".

وتراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء جراء مخاوف من أن استمرار هبوط الطلب على الوقود في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة، أكبر دولة مستهلكة للخام في العالم، قد يعرقل النمو الاقتصادي.

موضوع يهمك أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس... ولي العهد السعودي والرئيس الروسي يؤكدان أهمية الالتزام باتفاق "أوبك بلس" السعودية

وذكر التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس، أن الطلب على النفط في 2021 سيرتفع بواقع 6.54 مليون برميل يوميا إلى 96.84 مليون برميل يوميا، أقل بواقع 800 ألف برميل عن التوقعات قبل شهر، نتيجة الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر كانون الأول 17 سنتا ما يعادل 0.4% إلى 42.28 دولار، بينما فقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا ما يوازي 0.5% إلى 40.02 دولار.

وذكر وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أمس الثلاثاء، أن منتجي النفط في مجموعة أوبك+ سيلتزمون بخططهم لتقليص حجم تخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من يناير كانون الثاني.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا "أسعار النفط مستقرة في آسيا مع توقف الاتجاه الصعودي للدولار فيما يبدى الروس والسعوديون جبهة موحدة لحمل المنتجين في أوبك+ على الوفاء بتعهدات خفض الإنتاج".

وتابع "أسعار الخام تبدو مهددة إلى حد كبير مع استمرار انتشار فيروس كورونا مثل حرائق الغابات في أوروبا وزيادة الإصابات في أميركا".