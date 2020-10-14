الهند تسمح لأدنوك بتصدير النفط من الاحتياطي الاستراتيجي

قال وزير إن مجلس الوزراء الهندي سمح اليوم الأربعاء لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بتصدير النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي في منجالور، مما يمثل تحولا في السياسة قد يحسن المشاركة الأجنبية مع سعي الهند لتوسعة قدراتها التخزينية.

والسماح لأدنوك بتصدير نفطها يعكس نموذجا تبنته دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية للسماح لمنتجي النفط بإعادة تصدير الخام المخزن. ولا تسمح الهند بتصدير النفط.

وقال وزير البيئة الهندي براكاش جافاديكار في إفادة صحافية "الخطوة ستيسر التجارة لأدنوك".

موضوع يهمك قال الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سلطان الجابر، اليوم الأربعاء، إن الشركة تبحث التوسع في الطاقة... رئيس "أدنوك": نبحث التوسع في الطاقة الخضراء شركات

وطلبت أدنوك إذن الحكومة الهندية للتصدير من نفطها المخزن، إذ إنها تواجه صعوبات في البيع إلى شركات التكرير الهندية، والتي قلصت بعضها معدلات تكرير الخام بسبب انخفاض الطلب.

وبمقدور أدنوك الآن تصدير النفط المخزن في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي بمنجالور في سفن ترفع علما أجنبيا. وحتى الآن، تُستخدم سفن ترفع العلم الهندي في التحريك الساحلي للنفط من المخازن.

وقال مصدر حكومي إنه سيكون للشركات الهندية الحق الأول للرفض في حالة أي إعادة تصدير من جانب أدنوك. وتستورد الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد في العالم للنفط، نحو 80% من احتياجاتها النفطية وتبني مخزونا استراتيجيا في ثلاثة مواقع في جنوب البلاد لتخزين ما يصل إلى خمسة ملايين طن من النفط للتحوط في مواجهة اضطرابات الإمدادات.