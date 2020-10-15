مصادر: أوبك+ تحتاج لخفض تعويضي للنفط بـ2.33 مليون برميل

أفادت أرقام أعطتها مصادر بأوبك لرويترز، اليوم الخميس، بأن التقدم الذي أحرزته أوبك+ ضئيل في سبتمبر على صعيد التعويض عن الإنتاج الزائد في الشهور السابقة.



وقالت المصادر إن حجم التخفيضات التعويضية بلغ 2.33 مليون برميل يوميا في سبتمبر أيلول مقابل 2.38 مليون برميل يوميا قبل شهر، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكانت مصادر قد قالت سابقا إن الرقم في أغسطس آب كان 2.38 مليون برميل يوميا.

إلى ذلك، أغلقت معظم البورصات الرئيسية في الخليج منخفضة اليوم الخميس، إذ تعرضت لضغوط من أسهم البنوك التي ضعفت في رد فعل على انخفاض جديد لأسعار النفط مع تهديد إجراءات العزل العام الجديدة لتعافي الطلب على أكبر صادرات المنطقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.48 دولار أو ما يعادل 3.42% إلى 41.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:43 بتوقيت غرينتش، إذ تسببت قيود جديدة لكبح ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في زيادة الضبابية التي تغلف توقعات النمو الاقتصادي وتعافي الطلب على الوقود، بحسب ما ورد في "رويترز".