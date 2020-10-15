الطاقة المتجددة على طاولة مصر.. مشاريع جديدة مع مستثمرين أجانب

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر، اليوم الخميس، إن بلاده تتفاوض مع مستثمرين أجانب بشأن إقامة مشروعات طاقة متجددة بقدرة 2000 ميغاوات لتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية.

وأدلى شاكر بتلك التصريحات خلال مؤتمر صحافي عُقد بالقاهرة على هامش افتتاح مركز سيمنس لخدمات الطاقة.

موضوع يهمك كشف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر الدكتور محمد الخياط أن نسبة إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة من... الطاقة المتجددة في مصر توفر 20% من الكهرباء خلال 2020 طاقة





وأضاف شاكر أن التفاوض مع المستثمرين الأجانب سينتهي قبل نهاية العام الجاري.

وتجاهد مصر لجذب استثمارات أجنبية خارج قطاع النفط والغاز على الرغم من إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه منذ عام 2016.

وقال شاكر إن القدرات المتوقعة للمشروعات الجديدة التي يجري التفاوض عليها سترفع إجمالي الكهرباء المولدة من مشروعات الطاقة المتجددة إلى 6000 ميغاوات.