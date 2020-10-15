برنت يهبط 0.7% وسط مخاوف من تعافي الطلب

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، لتقلص مكاسب حققتها في وقت سابق من الجلسة، إذ أدى ارتفاع جديد للإصابات بكوفيد-19 في أنحاء العالم إلى تعزيز المخاوف بشأن النمو الاقتصادي وتعافي طلب الوقود.

وتعيد دول أوروبية فرض حظر التجول وإجراءات العزل العام في ظل زيادة حالات الإصابة الجديدة بكورونا. وتتأهب الهند، التي في سبيلها لتجاوز الولايات المتحدة بأكبر حالات إصابة بكوفيد-19 في العالم، لزيادة الإصابات في الأسابيع المقبلة مع اقتراب موسم عطلات رئيسي. والهند ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم.

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ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.7% إلى 43.04 دولار للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 24 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 40.80 دولار.

وقالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء إن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا قد تعرقل مساعي المنتجين لتحقيق توازن في السوق.

وارتفع برنت في وقت سابق 0.4% وخام غرب تكساس 0.6%، ليواصلا مكاسب حققاها في جلسة الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت الأسبوع الماضي.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت في الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر تشرين الأول بحسب تقرير صادر بعد إغلاق السوق أمس.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها الأسبوعية اليوم الخميس، بعد يوم من الموعد الطبيعي عقب عطلة عامة.

وقال مصدران بأوبك+ لرويترز قبل اجتماع لجنة فنية تابعة للمجموعة اليوم الخميس لمراجعة الوضع في سوق النفط إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، التكتل المعروف بأوبك+، سجلوا معدل امتثال 102% باتفاقهم لخفض إمدادات النفط في سبتمبر أيلول.