تراجع مخزونات الخام الأميركية 5.4 مليون برميل بأسبوع

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، اليوم الأربعاء، تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي.

وانخفض مخزون الخام 5.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من أكتوبر، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع قدره 2.8 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.2 مليون برميل.

وبحسب أرقام معهد البترول، تراجع استهلاك مصافي التكرير للخام 601 ألف برميل يوميا.

وانخفضت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعا قدره 1.6 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.9 مليون برميل مقارنة مع توقعات لنزولها 2.1 مليون برميل.

وأفادت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 23 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.