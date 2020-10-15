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كبرى شركات تجارة النفط تتوقع تعافيا بطيئا للطلب.. لهذا السبب

المصدر: لندن – رويترز
توقعت شركات تجارة النفط ألّا تزيد أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل
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قالت فيتول وترافيجورا وجانفور، وهي من كبرى شركات تجارة النفط العالمية، اليوم الخميس إنها تتوقع أن يكون تعافي الطلب على النفط بطيئا بسبب الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتوقعت الشركات ألّا تزيد أسعار النفط إلى 50 دولارا للبرميل أو ما يزيد عن ذلك قبل أكتوبر تشرين الأول من العام المقبل.

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وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي بحلول الساعة 09:05 بتوقيت غرينتش، عند 42.62 دولار للبرميل بانخفاض 1.6%، في وقت فُرضت فيه قيود جديدة لكبح موجة ثانية من تفشي المرض مما يزيد من الضبابية حيال الآفاق النمو الاقتصادي والتعافي في الطلب على الوقود.

وأدلى الرؤساء التنفيذيون للشركات الثلاث بتلك التصريحات خلال منتدى إنرجي إنتليجنس.

وقالوا إن الطلب في أوروبا والولايات المتحدة تخطى على الأرجح الذروة لكنهم شهدوا طلبا قويا على النفط وبقية السلع الأولية من الصين التي بدا أن اقتصادها خرج بقوة من تبعات أزمة الجائحة.

كلمات دالّة

#فيتول, #مخزونات النفط الأميركية, #النفط, #الاقتصاد العالمي
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