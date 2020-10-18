الأمير محمد بن سلمان وبوتين يبحثان اتفاقيات أوبك+

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالاً هاتفياً، السبت، من الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال بحث التعاون بين المملكة وروسيا في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا، كما تم التأكيد على مواصلة الجانبين التنسيق بما يدعم استقرار اسواق البترول ونمو الاقتصاد العالمي.

وفي سياق متصل قال الكرملين في بيان إن بوتين والأمير محمد بن سلمان بحثا ملف أسواق الطاقة وتنفيذ اتفاقات أوبك+.

وأضاف "أكد الجانبان استعدادهما لمواصلة التعاون الوثيق في هذا المجال للحفاظ على الاستقرار في سوق الطاقة العالمي".