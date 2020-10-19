الكرملين: السعودية وروسيا تبحثان التعاون لاستقرار أسواق النفط

أعلن الكرملين أن روسيا والسعودية تبحثان التعاون لجلب الاستقرار إلى أسواق النفط، وذلك قبيل الاجتماع الافتراضي المرتقب اليوم للجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلاس، للنظر في أساسيات أسواق الطاقة وسط موجة ثانية من فيروس كورونا باتت تهدد الطلب على النفط مرة جديدة.

وتكثف السعودية وروسيا الجهود الدبلوماسية للحفاظ على استقرار أسواق النفط، حيث أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مكالمتين هاتفيتين خلال أسبوع.

موضوع يهمك قالت مصادر في أوبك+ إن مجموعة الدول المنتجة للنفط ستجتمع اليوم الاثنين لبحث توقعات ضعف الطلب في ظل ارتفاع حالات الإصابة... هل تعدّل أوبك بلس التوجه لزيادة إنتاجها في ظل موجة كورونا ثانية؟ طاقة

وتسود توقعات متباينة في شأن توجهات أوبك بلاس المستقبلية بشأن تخفيضات الإنتاج، مع تدفق المزيد من الإمدادات من ليبيا، على الرغم من تحسن الطلب من الصين والهند.

ومن المقرر أن تضيف دول أوبك بلاس مليوناً وتسعمئة ألف برميل يومياً إلى إنتاجها في يناير.

ومن بين المؤسسات التي حذرت أوبك بلاس من زيادة الإنتاج وسط هشاشة التعافي Mercuria Energy Group و JPMorgan Chase ووكالة الطاقة الدولية.

وتشهد أسعار النفط تراجعاً بعد بيانات من الصين، لكن الأسواق تترقب اليوم الاجتماع الافتراضي للجنة المتابعة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك بلس، للنظر في أساسيات أسواق الطاقة وسط موجة ثانية من فيروس كورونا باتت تهدد الطلب على النفط مرة جديدة.