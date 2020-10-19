لا مقترحات جديدة من أوبك+ بشأن خفض الإنتاج في يناير 2021

أظهرت مسودة بيان أن لجنة وزارية رئيسية في أوبك+ لم تقدم أي مقترحات جديدة بشأن سياسة المجموعة من يناير كانون الثاني 2021.

وفي مايو الماضي، توصل مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفائها لاتفاق تاريخي لخفض أسعار النفط، حيث ينظم عملية دعم استقرار أسواق النفط حتى أبريل 2022.

ويقضي الاتفاق بقيام التحالف بخفض الإنتاج 10 ملايين برميل يومياً ولمدة شهرين، حتى 30 يونيو 2020، وبداية من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2020 سيكون التخفيض 8 ملايين برميل يومياً. يتبع ذلك تخفيض 6 ملايين برميل يومياً مدة 16 شهراً، تبدأ من 1 يناير 2021 وحتى 30 أبريل 2022.

أشارت المسودة إلى أن أوبك بلس قالت إن إغلاقات كاملة أو جزئية هذا الشتاء قد تجعل الطلب على النفط يواجه مزيداً من المخاطر.

وأوضحت أن الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية لأوبك+ سيعقد في 17 نوفمبر.

وأوضحت المسودة أن لجنة المراقبة الوزارية وجدت أن عدم التقيد بتخفيضات النفط في سبتمبر بلغ 199 ألف برميل يوميا.