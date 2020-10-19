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وزير الطاقة الروسي: استثمارات الطاقة ستنخفض 20% هذا العام

المصدر: دبي - العربية.نت
وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك
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قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الاثنين إن الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19 أبطأت تعافي سوق النفط التي تشهد حاليا تقلبات شديدة.

وأضاف نوفاك متحدثا في افتتاح اجتماع للجنة المراقبة الوزارية لمجموعة أوبك+، أن الاستثمارات في الطاقة ستنخفض 20% هذا العام، وتعافي النفط تباطأ بسبب الموجة الثانية من كوفيد-19.

وأكد نوفاك استعداد روسيا لتحسين نسق أوبك بلس.

وقال نوفاك أيضا إن اللجنة ستناقش جهود بعض الدول التي لم تحقق المستويات المستهدفة لتخفيضات إنتاج النفط.

وأوضح أن اللجنة ستدرس أيضا توقعات الطلب على النفط.

كلمات دالّة

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