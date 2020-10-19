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وزير: الكويت تدعم جهود أوبك+ لاستعادة الاستقرار بالسوق

المصدر: دبي - العربية.نت
وير النفط الكويتي خالد الفاضل
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أبدى وزير النفط الكويتي خالد الفاضل تفاؤلا حيال نتائج اجتماع لجنة المراقبة المنبثقة عن أوبك+.

ويشارك الفاضل اليوم الاثنين في الاجتماع الـ 23 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج عبر تقنية الاجتماعات عن بعد.

وأكد الفاضل تأييد دولة الكويت لجهود الدول الأعضاء المشاركين في الاجتماع لإعادة الاستقرار الأسواق النفط العالمية خصوصا بعد تأثرها بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي تسبب بانخفاض الطلب على النفط بشكل ملحوظ.

وأعرب الفاضل عن تفاؤله بخصوص النتائج المتوقعة للاجتماع وحول استمرار التعاون الدائم بين تحالف دول أوبك وأوبك +.

كلمات دالّة

#أوبك, #أوبك بلس, #نفط
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