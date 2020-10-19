ارتفاع صادرات الخام السعودية إلى 5.97 مليون برميل في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام إلى 5.97 مليون برميل يوميا في أغسطس/آب من 5.73 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز.

تقدم الرياض وسائر أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أرقام الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة، التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

كانت الهيئة العامة للإحصاء، قد أعلنت انخفاض قيمة صادرات النفط السعودية 46.4% على أساس سنوي في يوليو، وبمقدار 29.184 مليار ريال.

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وسجلت الصادرات السلعية السعودية في شهر يوليو الماضي انخفاضا على أساس سنوي بنسبة 37.6%، إذ بلغت قيمتها 51.138 مليار ريال، منخفضة 81.9 مليار ريال عن شهر يوليو 2019. وعزى التقرير ذلك إلى انخفاض الصادرات البترولية. في الوقت ذاته، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بالمقارنة مع الشهر السابق يونيو 2020 بمقدار 7.648 مليار ريال.

وسجلت الصادرات غير البترولية انخفاضا بنسبة 8.3% على أساس سنوي، وسجلت 17.424 مليار ريال. وسجلت الواردات في شهر يوليو انخفاضا نسبته 30.5% بمقدار 16.52 مليار ريال، لتصل قيمتها إلى 37.66 مليار ريال.