إنتاج حقل الشرارة يرتفع إلى  150 ألف برميل يومياً

قال مصدران مطلعان لرويترز، اليوم الاثنين، إن الإنتاج في حقل الشرارة النفطي في ليبيا ارتفع إلى حوالي 150 ألف برميل يومياً، نحو نصف طاقته الإنتاجية، من 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

ورفعت مؤسسة النفط الليبية حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة النفطي الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن يصل الحقل إلى طاقته القصوى البالغة 300 ألف برميل يومياً هذا الأسبوع، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام غربية عن مصادر مطلعة في وقت سابق من هذا الشهر.

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وعند الوصول إلى هذه الطاقة القصوى، سيصل إنتاج النفط الليبي إلى 600 ألف برميل يومياً، وفقاً للمصادر. وقال مصدر آخر إن إجمالي إنتاج النفط الليبي سيصل إلى 355 ألف برميل يوميا غدا الاثنين.

وكانت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، قد أعلنت في 19 سبتمبر الماضي استئناف الإنتاج والصادرات البترولية في بعض الموانئ والحقول النفطية بعد انتفاء حالة القوة القاهرة.

وأكدت المؤسسة أنها ستعمل بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة.

وقالت المؤسسة إن المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية هي مسائل سياسية خارج اختصاصها.